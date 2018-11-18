Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Облачность, небольшой снег и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Днем облачно, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, возможен дождь и гололедные явления. Максимальная температура в городе от плюс 1 до плюс 3 градусов, по области минус 1 — плюс 4 градуса", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в воскресенье в Москве будет дуть северо-западный ветер, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.