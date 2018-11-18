Жители Владивостока вышли на пикет в защиту отловленных косаток и белух

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Около 30 человек в воскресенье собрались на согласованный пикет во Владивостоке в защиту белух и косаток, которых держат в бухте Средняя в Приморье, с требованием выпустить животных, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в Greenpeace России РИА Новости сообщили, что незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток готовится в РФ, за последние пять лет туда уже было вывезено 15 этих морских млекопитающих.

В Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с погранслужбой ФСБ. Во Владивостокской природоохранной прокуратуре ранее сообщили, что в ходе проверки условий и целей содержания в бухте Средняя в Приморье краснокнижных косаток и белух нашли нарушения и со стороны Росрыболовства, и компаний, которые отловили животных.

Следователи в пятницу возбудили дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". По данным регионального СУСК, несколько юридических лиц выловили 12 косаток и 90 белух. Установлено, что 11 особей косаток являются детёнышами и относятся к транзитному подвиду, внесённому в Красную книгу Камчатского края.

Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них имеют возраст младше 1 года, сообщал СК. Закон запрещает отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности.

Представитель краевой администрации сообщил РИА Новости, что акция у приемной президента РФ согласована. Участники пикета принесли плакаты с призывами освободить морских животных из вольеров в бухте Средняя и запретить отлов морских млекопитающих в морях России. Также участники пикета раздают прохожим листовки.

По словам одного из организаторов акции Нины Зыряновой, в воскресенье во Владивостоке пикет собрал около 30 человек. Все они подписывают обращение в адрес президента России Владимира Путина, генпрокурора Юрия Чайки и главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина. В нем подписавшиеся просят выпустить в естественную среду обитания отловленных в 2018 году косаток и белух, исключить эти виды, а также афалину, гринду, тихоокеанского белобокого дельфина из перечня видов, на которые устанавливается общий допустимый улов в учебных и культурно-просветительских целях.

"В ближайшее время мы направим обращение адресатам. Вчера подобная акция прошла на Сахалине, там собралось около 50 человек, для привлечения внимания коллеги использовали ростовую куклу косатки", — сказала Зырянова РИА Новости.

По ее словам, подобная акция на следующей неделе пройдет в Москве, а одиночные пикеты в Санкт-Петербурге состоятся 18 ноября.

Кроме того, онлайн-флешмоб в защиту отловленных белух и косаток проходит в соцсетях. Жители разных городов размещают информацию о содержащихся в бухте Средняя животных с хештегами #свободукосаткам, #свободубелухам, #япротивотловакосаток, #япротивотловабелух, #китоваятюрьма.

Ранее Минприроды России отказало в вывозе за границу 25 белух из Приморского края.

Также сообщалось, что более 20 иностранных биологов — специалистов по китообразным подписали обращение в департамент Росприроднадзора по ДФО с призывом не одобрять общий допустимый улов (ОДУ) косаток на 2019 год.