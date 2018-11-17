Аптека в Пушкине после визита Путина стала местной достопримечательностью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Аптека на Железнодорожной улице в пригороде Петербурга Пушкине после неожиданного для ее сотрудников визита президента РФ Владимира Путина стала местной достопримечательностью, рассказали РИА Новости сотрудники аптеки.
В пятницу Путин провел в Петербурге совещание по проблемам лекарственного обеспечения и неожиданно посетил одну из аптек в Пушкине. Главу государства сопровождали глава Минздрава Вероника Скворцова и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
Когда ты зашел в аптеку купить лекарства и ничего тебя не остановит. Даже появление Путина pic.twitter.com/iqens2ksPu— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 ноября 2018 г.
"Сразу после того, как наши фотографии с президентом появились в прессе, к нам в аптеку начался поток людей, причем часто приходят не за лекарствами, а спросить о визите президента, даже автографы некоторые у нас просили", — рассказала сотрудница аптеки Людмила.
По ее словам, персонал не знал о предстоящей встрече с главой государства, поэтому для всех сотрудников это стало "неожиданностью, но приятной".
Путина на выходе из аптеки встретили петербуржцы. — Мы думали, Вы приболели. — Слава Богу, нет. И вам желаю здоровья pic.twitter.com/KiBxW9olmG— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 ноября 2018 г.
"Сначала, как увидели, было сродни шоку. Но от президента веяло доброжелательностью, хорошим парфюмом, не было никакого высокомерия. Мы поговорили о работе аптеки, он отметил, что аптека приятная. Мы все очаровались", — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, траты пенсионерки на лекарства оказались немалыми: женщина приобрела лиотон, экзодерил и тест-полоски для глюкометра, общая стоимость покупки составила 2593 рубля.
Во время пребывания корреспондента РИА Новости в аптеке туда зашла покупательница. Первый ее вопрос касался не лекарств, а подробностей вчерашней встречи с президентом.