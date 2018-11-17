Аптека в Пушкине после визита Путина стала местной достопримечательностью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Аптека на Железнодорожной улице в пригороде Петербурга Пушкине после неожиданного для ее сотрудников визита президента РФ Владимира Путина стала местной достопримечательностью, рассказали РИА Новости сотрудники аптеки.

В пятницу Путин провел в Петербурге совещание по проблемам лекарственного обеспечения и неожиданно посетил одну из аптек в Пушкине. Главу государства сопровождали глава Минздрава Вероника Скворцова и врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Когда ты зашел в аптеку купить лекарства и ничего тебя не остановит. Даже появление Путина pic.twitter.com/iqens2ksPu — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 ноября 2018 г.

​"Сразу после того, как наши фотографии с президентом появились в прессе, к нам в аптеку начался поток людей, причем часто приходят не за лекарствами, а спросить о визите президента, даже автографы некоторые у нас просили", — рассказала сотрудница аптеки Людмила.

По ее словам, персонал не знал о предстоящей встрече с главой государства, поэтому для всех сотрудников это стало "неожиданностью, но приятной".

Путина на выходе из аптеки встретили петербуржцы. — Мы думали, Вы приболели. — Слава Богу, нет. И вам желаю здоровья pic.twitter.com/KiBxW9olmG — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 ноября 2018 г.

​"Сначала, как увидели, было сродни шоку. Но от президента веяло доброжелательностью, хорошим парфюмом, не было никакого высокомерия. Мы поговорили о работе аптеки, он отметил, что аптека приятная. Мы все очаровались", — рассказала собеседница агентства.

Она рассказала и о пенсионерке, которая оказалась в аптеке во время визита Путина. "Мы всех покупателей из соседних домов знаем, но эта женщина не является нашим постоянным покупателем. Когда президент вошёл, она не поняла, кто это, хоть мы ей и говорили — наверное, не расслышала. Потом уже, когда он ушел, женщина сказала, что надо было ему рассказать про ее маленькую пенсию в 9 тысяч рублей", — рассказала Людмила.

По ее словам, траты пенсионерки на лекарства оказались немалыми: женщина приобрела лиотон, экзодерил и тест-полоски для глюкометра, общая стоимость покупки составила 2593 рубля.

Во время пребывания корреспондента РИА Новости в аптеке туда зашла покупательница. Первый ее вопрос касался не лекарств, а подробностей вчерашней встречи с президентом.