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В Новосибирске памятник Сталину установят на территории обкома КПРФ

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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПанорама города НовосибирскаПанорама города Новосибирска
© РИА Новости / Антон Денисов
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НОВОСИБИРСК, 17 ноя – РИА Новости. Общественники, добивающиеся установки в Новосибирске памятника Иосифу Сталину, после отказа городского худсовета установить его в общественном месте согласились с предложением обкома КПРФ об установке бюста на его территории, сообщил в субботу глава инициативной группы Алексей Денисюк.

Открытие памятника Императору Николаю II и наследнику - цесаревичу Алексею в Новосибирске. 16 июля 2017
© Фото : Никита Давыденко
В Новосибирске сталинисты потребовали снести памятник Николаю II

Художественный совет Новосибирска 9 ноября в третий раз не поддержал установку памятника Сталину, решив, что в любом общественном месте он вызовет отрицательную реакцию у значительной части жителей города и будет провоцировать на акты вандализма. Худсовет предложил сталинистам установить бюст на территории обкома КПРФ. Коммунисты сами выдвинули такое предложение, однако члены инициативной группы выступили против, отметив, что памятник должен быть установлен в "исторически значимой, центральной части города или вблизи объектов воинской славы", а не возле здания деревянного зодчества.

"В связи с отказом мэрии в согласовании установки памятника И.В. Сталину на публичной территории принять предложение бюро обкома КПРФ установить памятник на его частной территории – улица Большевистская, 29", — говорится в решении инициативной группы, которое разослал в СМИ Денисюк.

При этом сталинисты выдвинули обкому КПРФ несколько условий. В частности, новосибирские коммунисты должны будут установить памятник к 9 мая 2019 года за свой счет, ухаживать за ним, установить видеонаблюдение и по необходимости круглосуточную охрану, а в случае повреждения памятника вандалами восстановить его за свой счет. Встреча инициативной группы с представителями бюро обкома КПРФ для обсуждения условий установки бюста состоится на следующей неделе, отметил Денисюк.

Разрушенный памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, поднятый со дна пруда в городе Куса Челябинской области
© Фото : ИА Красная Весна / Станислав Стафеев
В Челябинской области в пруду нашли памятник Сталину

Общественные обсуждения в октябре 2018 года показали, что горожане относятся к установке памятника Сталину радикально противоположно. В октябре Объединенное стратегическое командование ЦВО в ответе одному из инициаторов установки бюста Алексею Денисюку отказало в установке памятника Сталину возле Дома офицеров в центре Новосибирска в связи с его предстоящей масштабной реконструкцией. Также военные предложили учесть, что при принятии решений об увековечивании памяти Сталина нельзя не учитывать его "противоречивую роль в истории страны, до настоящего времени вызывающую неоднозначные оценки".

Инициативная группа жителей Новосибирска с лета 2016 года активно добивается установки в центре города памятника Сталину. В сентябре 2016 года худсовет отказал в установке памятника в Сквере героев революции. Мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть согласился с худсоветом, отметив, что памятники должны объединять людей. В конце сентября 2017 года худсовет Новосибирска во второй раз не поддержал установку памятника Сталину в двух предложенных местах, но в связи с инициативой, которую в том числе поддержали ветераны Великой Отечественной войны, создал рабочую группу по поиску места, где он мог бы быть установлен.

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