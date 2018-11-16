Роскомнадзор не выявил фактов нарушения МФЦ закона о персональных данных

В одном из многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Архивное фото

В одном из многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Архивное фото

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор не выявил фактов несоблюдения многофункциональными центрами (МФЦ) закона о персональных данных, сообщает ведомство.

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что в нескольких МФЦ на компьютерах общего пользования в открытом доступе хранятся сотни разных документов: копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Эти компьютеры посетители МФЦ используют, например, для загрузки копий документов на портал госуслуг. Хозяева документов, воспользовавшись общим компьютером, забывают удалить файлы, сотрудники МФЦ также не делают этого. Скан-копии любой желающий может скачать на внешний носитель (флешку) или же отправить себе по почте, пишет газета.

"По состоянию на сегодняшний день подтверждений несоблюдения МФЦ требований закона о персональных данных нет, фактов предоставления доступа неограниченному кругу лиц к паспортным данным пользователей услуг МФЦ не установлено. Программное обеспечение компьютеров общего доступа МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг не предполагает создание резервных копий и папок с сохранёнными документами", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ранее в ведомстве РИА Новости сообщили, что направили в МФЦ запрос в связи с возможной утечкой персональных данных.