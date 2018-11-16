Роскомнадзор не выявил фактов нарушения МФЦ закона о персональных данных

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор не выявил фактов несоблюдения многофункциональными центрами (МФЦ) закона о персональных данных, сообщает ведомство.
"По состоянию на сегодняшний день подтверждений несоблюдения МФЦ требований закона о персональных данных нет, фактов предоставления доступа неограниченному кругу лиц к паспортным данным пользователей услуг МФЦ не установлено. Программное обеспечение компьютеров общего доступа МФЦ для оказания государственных и муниципальных услуг не предполагает создание резервных копий и папок с сохранёнными документами", — говорится в сообщении Роскомнадзора.
Ранее в ведомстве РИА Новости сообщили, что направили в МФЦ запрос в связи с возможной утечкой персональных данных.