КРАСНОДАР, 16 ноя — РИА Новости. Квалификационная коллегия судей Кубани признала недостоверными доводы адвоката Алексея Салмина, а также сообщения СМИ о подложности диплома о высшем юридическом образовании судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, сообщили РИА Новости в коллегии.

Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери, на которую были приглашены известные эстрадные исполнители. После этого появились публикации об использовании судьей поддельного диплома, которые стали поводом для доследственной проверки. По некоторым данным, Хахалева якобы училась в Абхазском госуниверситете, а потом перевелась в Сухумский филиал Тбилисского госуниверситета, который окончила в 1991 году. В октябре ряд СМИ распространил заявление адвоката Салмина, подвергающего сомнению факт наличия у Хахалевой высшего юридического образования.

"Советом судей Краснодарского края проводилась проверка изложенных доводов на основании ответов учебных учреждений, а также с учетом наличия дубликата диплома. Опубликованные в средствах массовой информации сведения о подложности диплома о получении судьёй Краснодарского краевого суда Хахалевой Е.В. высшего юридического образования органом судейского сообщества признаны недостоверными", — сообщили РИА Новости в квалификационной коллегии судей Краснодарского края.