"Яндекс" начал исключать из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. "Яндекс" в соответствии с антипиратским меморандумом начал с 15 ноября исключать из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы, говорится в сообщении компании.

Роскомнадзор, поисковики "Яндекс", Mail.Ru Group и Rambler, а также крупные правообладатели — в частности, "Первый канал", ВГТРК, "СТС Медиа", "Газпром-медиа Холдинг" и "Национальная Медиа Группа" — 1 ноября подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с пиратским контентом в сети.

"Следуя достигнутым договоренностям, с 15 ноября "Яндекс" начал исключать из результатов поиска ссылки на страницы со спорным контентом, добавленные в специальный реестр по заявлениям правообладателей. Ссылки исчезают из поисковой выдачи в течение шести часов после попадания в реестр", — говорится в сообщении "Яндекса".

В компании рассчитывают, что совместные действия участников меморандума будут способствовать распространению легального аудиовизуального контента в интернете, а также призывает остальных игроков индустрии поддержать эту инициативу. "Яндекс" выступает за честный интернет. Мы уверены, что системная совместная работа пойдет на благо рынку и поможет изменить привычки пользователей", — приводятся в сообщении слова операционного и финансового директора "Яндекса" Грега Абовского.