В ОНФ рассказали о создании "зеленых щитов" вокруг промышленных городов

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта и представители Минприроды РФ достигли соглашения о создании "зеленых щитов" вокруг самых загрязненных городов РФ, включая Братск, Красноярск и Липецк, сообщает пресс-служба ОНФ со ссылкой на модератора тематической площадки ОНФ "Экология", депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева.

"До 2024 года вокруг крупных промышленных центров, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу должны появиться "зеленые щиты", которые будут способствовать улучшению экологической обстановки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на территории России "зеленые щиты" формируются в 35 региональных центрах, их общая площадь составляет около 800 тысяч гектаров, что в два раза превышает суммарную площадь Москвы и Санкт-Петербурга.

"Работа по формированию лесопарковых зеленых поясов проводится во всех субъектах, региональными отделениями ОНФ уже поданы все необходимые заявки", – цитирует пресс-служба ОНФ Гутенева.

Также, по его словам, необходимы дополнительные мероприятия по защите и остальных зеленых насаждений городов, которые делают атмосферный воздух чище.

"Уже сейчас необходимо предусмотреть мероприятия по установлению границ городских лесов, их расширению и постановке на кадастровый учет, по посадкам деревьев. Также следует рассмотреть поэтапное внедрение "зеленой энергетики", в первую очередь, – в городах с очень высоким уровнем загрязнения воздуха", – приводит пресс-служба ОНФ слова Гутенева.

Отмечается, что данные предложения Народного фронта уже отправлены в Минприроды России.

"Рассчитываем, что они будут проанализированы и включены в соответствующие федеральные проекты", – заключил Гутенев.