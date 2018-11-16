Роскомнадзор направил в МФЦ запрос в связи с возможной утечкой данных

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор направил в многофункциональные центры (МФЦ) запрос в связи с возможной утечкой персональных данных граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что в нескольких МФЦ на компьютерах общего пользования в открытом доступе хранятся сотни разных документов: копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Эти компьютеры посетители МФЦ используют, например, для загрузки копий документов на портал госуслуг. Хозяева документов, воспользовавшись общим компьютером, забывают удалить файлы, сотрудники МФЦ также не делают этого. Скан-копии любой желающий может скачать на внешний носитель (флешку) или же отправить себе по почте, пишет газета.

"Данная ситуация находится на контроле ведомства. Соответствующий запрос направлен в МФЦ", — сказали РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.