С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал пресечь негативную практику определения региональными властями в обход принципов конкуренции единственных поставщиков лекарственных препаратов, которые часто злоупотребляют монопольным положением на рынке, завышая цены на медикаменты.

"Еще одна важная тема — это пресечение негативной практики, когда власти регионов, игнорируя принципы конкуренции, определяют единственных поставщиков лекарственных препаратов", — заявил Путин в пятницу на совещании по теме повышения эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ.

Он отметил, что такими привилегированными исполнителями чаще всего становятся местные унитарные предприятия.

"Да и Бог бы с ними, если бы они корректно работали. Но это, как правило, не так, уважаемые коллеги. Эти предприятия ориентируются, прежде всего, на собственную выгоду и, к сожалению, очень часто злоупотребляют своим монопольным положением на рынке — цены завышают просто. А других поставщиков нет, потому что назначаются единственные", — пояснил президент.

"Это приводит к завышению цены, а значит — к уменьшению количества лекарств и количества людей, которые их получают. К неэффективным расходам, в конечном итоге, бюджетных средств приводят, и люди страдают от этого. Мы уже принимали решения по этим вопросам, хотел бы услышать, что здесь сделано, причем не на словах, а по существу, на деле", — добавил Путин, обращаясь к участникам совещания.