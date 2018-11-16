В Институте русского языка назвали слово года

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Проректор Института русского языка имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий назвал "шпиль" словом 2018 года, пишет Агентство городских новостей "Москва".

Проректор отметил, что, делая свой выбор, он учел частоту употребления, наличие символического смысла, а также использование слова в соцсетях.

Слово "шпиль" до 2018 года использовалось относительно редко, однако в этом году оно стало одним из самых популярных, отметил Осадчий. По словам проректора, слово набрало популярность после того, как Александр Петров и Руслан Боширов рассказали о своей туристической поездке в Солсбери, чтобы увидеть, в том числе, местный собор со знаменитым шпилем.

Ранее Оксфордский словарь признал словом года прилагательное toxic ("токсичный").