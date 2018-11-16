Екатеринбург присоединится к парижской декларации по борьбе с ВИЧ и СПИД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Екатеринбург станет первым городом России, присоединившимся к парижской декларации по борьбе с распространением ВИЧ и СПИДа, сообщает в пятницу департамент информационной политики Свердловской области.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ и СПИДом.

"Екатеринбург станет первым городом России, присоединившимся к парижской декларации, цель которой противодействие распространению ВИЧ-инфекции в крупных городах. Эту инициативу сегодня озвучил глава Екатеринбурга Александр Высокинский", — говорится в сообщении.

Под декларацией, инициатором которой стала объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), уже поставили подписи свыше 250 мегаполисов и агломераций. Цель декларации — добиться существенного прогресса в противодействии распространению ВИЧ-инфекции. Среди подписантов — Париж, Амстердам, Брюссель, Бордо, Алматы, Женева, Вена, Берлин, Мельбурн, Касабланка, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Майами, Сан-Франциско, Вашингтон, Бангкок, Мельбурн, Дели и другие.

"СПИД – это оборотная сторона жизни крупного города. Для того, чтобы бороться с этой проблемой, в первую очередь, нужно четко для себя понять: мы об этом говорим, мы этим занимаемся, мы обследуем людей, выходим на новые уровни обеспечения медикаментами", – приводятся в сообщении слова главы Екатеринбурга.

Обязательства в рамках парижской декларации включают достижение целевых показателей "90-90-90", которые означают, что не менее 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем ВИЧ-статусе; не менее 90% людей, знающих о своем позитивном ВИЧ-статусе, должны получать антиретровирусное лечение; и не менее 90% людей, получающих лечение, должны иметь имеют подавленную вирусную нагрузку, что позволит им жить полноценной жизнью и снизит риск передачи ВИЧ-инфекции, уточняет департамент.

Два года назад, в ноябре 2016 года управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило, что в городе было зарегистрировано 26,693 тысячи случаев ВИЧ-инфекции. Это составило 1826 человек на 100 тысяч жителей, то есть 1,8% населения мегаполиса.

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