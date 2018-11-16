Путин рассказал о системе контроля закупок лекарств

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Запуск специальной информационно-аналитической системы мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных нужд позволит блокировать любые попытки завышения цены на медикаменты, заявил президент России Владимир Путин.

В пятницу на совещании по теме повышения эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ глава государства обратил особое внимание на проблему доступности льготных лекарств. Он подчеркнул, что сейчас в регионах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них.

"На федеральном уровне мы несколько лет занимались предметно этими проблемами, создана специальная информационно-аналитическая система мониторинга и контроля закупок лекарств для государственных нужд… Она призвана обеспечить, прежде всего, прозрачность закупок за счет бюджетных средств, но основная-то цель — не допускать завышения цен. С ее внедрением появится возможность блокировать любые попытки завышения цены", — заявил Путин.

Следовательно, будет возможность сохранить, рационально использовать бюджетные средства, направить их на повышение качества льготного обеспечения граждан лекарствами, кардинально повысить их доступность и увеличить количество людей, пользующихся такими льготами, добавил президент.