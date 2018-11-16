Путин раскритиковал систему льготного обеспечения лекарствами в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Существующая сегодня в России система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна и не учитывает потребностей конкретного человека, нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Получается, что существующая система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна, к сожалению, и не учитывает потребностей конкретного человека. Очевидно, что на местах нужно наводить порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них", — сказал Путин на совещании по теме повышения эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ.

В рамках совещания глава государства отдельно остановился на проблеме доступности именно льготных лекарств. "Сегодня при амбулаторном лечении их получают 19% граждан страны — это хорошая цифра. Но что на практике мы имеем, с чем мы сталкиваемся: далеко не во всех регионах известно, какое число жителей имеет право на льготные лекарства и сколько пользуются льготой и по какой из государственных программ", — заявил Путин.

"Это означает, что если нет должного учета, то бюджетные деньги утекают очень часто сквозь пальцы и, главное, не все льготники получают нужные им препараты", — подчеркнул президент.

Он обратил внимание и на "тревожный фактор неравенства в финансировании льгот". "Так, в 2017 году средние расходы на лекарства для одного льготника различались в регионах Российской Федерации более чем в семь раз. Я понимаю, проценты, ну в раз-два, но в семь раз — это слишком много", — заявил Путин.

Президент отметил, что в разных регионах отличаются и перечни препаратов, которые доступны льготным категориям граждан. "Сейчас не буду называть эти субъекты Федерации. В одной области 554 наименования включены в этот список, в другой — 317, а в третьей — только 180. Это тоже никуда не годится… Я говорю о соседних регионах в центре страны", — продолжил глава государства.

Это значит, что льготники, проживающие в одном регионе, получают такие лекарства, а другие — рядом — не получают, отметил он.

"Почему? Людям же это не объяснить. Да и, собственно, объяснять не нужно. Нужно просто обеспечить нормальную работу. В результате льготники зачастую вынуждены оплачивать лекарства из своего кармана. То есть где-то это получают по льготным рецептам, а где-то просто платят. И возмущение таким положением дел абсолютно оправданно", — добавил Путин.