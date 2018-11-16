Путин отметил необходимость обеспечения граждан лекарствами в полном объеме

Владимир Путин проводит совещание по вопросу О повышении эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ в Санкт-Петербурге. 16 ноября 2018

Владимир Путин проводит совещание по вопросу О повышении эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ в Санкт-Петербурге. 16 ноября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по проблемам обеспечения лекарствами заявил о необходимости обеспечения граждан страны медикаментами в необходимом объеме.

"Дело не в распределении полномочий, дело совершенно не в этом, главное, чтобы люди, независимо от того, где они живут, получали необходимую помощь", — заявил глава государства.

Путин отметил, что на лекарственное обеспечение в России из бюджета ежегодно тратится более 380 миллиардов рублей. "Нам нужно четко, ясно понимать, насколько рационально они используются, позволяют ли эти траты снять с людей бремя расходов на необходимые лекарственные препараты", — заявил российский лидер.

Президент напомнил, что тема лекарственного обеспечения обсуждалась на отдельном совещании в июне, а сейчас к дискуссии приглашены и руководители регионов. "Это важно, так как именно субъекты федерации несут основную нагрузку ответственности по лекарственному обеспечению граждан", — пояснил он.