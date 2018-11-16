"Аэрофлот" запретит сотрудникам пользоваться гаджетами в офисе

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В авиакомпании "Аэрофлот" подготовили приказ, который запрещает ее сотрудникам пользоваться в офисе гаджетами с функциями фото-, видео- и аудиозаписи, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

Собеседник агентства уточнил, что документ подготовлен в рамках российского законодательства для обеспечения информационной безопасности в компании с госучастием.

"Последний случай вброса в информационное поле данного приказа, копия которого явно сделана с мобильного устройства, наглядно свидетельствует о правильности принятого решения", — подчеркнули в "Аэрофлоте".

Сообщается, что будет составлен список сотрудников, которым разрешат использовать на рабочих местах в служебных целях смартфоны и другие устройства, подпадающие под действие приказа.