В Симферополе похоронили бортпроводницу разбившегося в Подмосковье Ан-148

Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

Обломки на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании Саратовские авиалинии в Московской области. 11 февраля 2018

САРАТОВ, 16 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Бортпроводника потерпевшего крушение в феврале самолета Ан-148 рейса Москва – Орск Анастасию Славинскую похоронили в пятницу в Симферополе, сообщили РИА Новости в авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Самолет разбился 11 февраля 2018 года, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Ранее в крымском управлении МЧС сообщили, что решение похоронить Славинскую на полуострове приняли ее родители, проживающие в Крыму.

"В Симферополе сегодня простились с Анастасией Славинской", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что авиакомпания оказала всестороннюю помощь в организации похорон члена разбившегося экипажа и выражает глубокие соболезнования ее родным и близким.

Анастасия Славинская, которой было 29 лет, проживала в Саратове. Летать начала в 2011 году. До поступления в авиакомпанию получила высшее образование в сфере рекламы. Однако пройдя первоначальное обучение в московской школе бортпроводников, получила допуск к полетам на всех типах самолетов, которые эксплуатирует компания "Саратовские авиалинии": Як-42, Embraer-190 и Ан-148. Анастасия налетала 2190 часов.