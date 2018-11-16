Кузнецова надеется, что спасенную хабаровскими врачами девочку удочерят

УФА, 16 ноя — РИА Новости. Детский омбудсмен Анна Кузнецова надеется, что новорожденная девочка в Хабаровске, которую прооперировали после суда с отказавшимися от нее родителями, в ближайшее время найдет настоящую семью.

Ранее в районном суде Хабаровска РИА Новости сообщали, что врачи перинатального центра через суд добились права прооперировать ребенка, родители которого сначала отказывались от помощи медиков, а потом вовсе отказались от ребенка. Отмечалось, что местная жительница родила тройню на 25-й неделе беременности. Выжила только эта девочка, весом 800 граммов. Новорожденная сейчас находится в больнице в статусе отказника, без имени и фамилии.

"Здоровье ребенка выше наших принципов, нужно самопожертвование, понимание. Я надеюсь, что ребенок обретет семью настоящую, любящую и заботливую маму", — сказала журналистам Кузнецова.