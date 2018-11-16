Кондратьев: горнолыжный сезон на Кубани начнется в начале декабря

КРАСНОДАР, 16 ноя — РИА Новости. Горнолыжный сезон в Краснодарском крае начнется в начале декабря, в новогодние каникулы горноклиматические курорты Сочи примут не менее 360 тысяч гостей, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Горнолыжный сезон в Краснодарском крае стартует в начале декабря. Это пятая, можно сказать, юбилейная для нас зима, когда курорты Красной поляны работают в новом формате. За это время они стали популярны в России и известны по всему миру", — сказал Кондратьев.

По его словам, новогодние праздники на Красной поляне – это яркие впечатления на всю жизнь. "И нам бы хотелось, чтобы как можно больше жителей нашей страны получили такую возможность. В новогодние каникулы горноклиматические курорты Сочи примут не менее 360 тысяч гостей. В этом сезоне номерной фонд будет загружен под 100%", — отметил губернатор.

Глава края добавил, что город полностью готов принять туристов. С конца декабря будет работать уже традиционный оперативный штаб. "Его задача – координация работы всех служб, которые отвечают за комфортный отдых наших гостей. Это и безопасность, и транспорт, и санитарное состояние курортов и работа объектов питания", — пояснил глава региона.

Он уточнил, что к этому горнолыжному сезону на Красной поляне появятся две новые трассы, еще одна будет восстановлена. Всего на горных курортах будет открыто почти 60 канатных дорог, общая протяженность трасс составляет 153 километра. Для гостей курорта будет предусмотрена масса зимних активностей, в том числе маршруты по зимним эко-тропам, скитуры. Особое внимание в юбилейный горнолыжный сезон власти уделят культурной программе.

По данным краевых властей, с начала 2018 года по 1 ноября Краснодарский край принял более 15,8 миллиона туристов, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Летом курорты региона посетило свыше 10 миллионов отдыхающих — на 5% больше, чем в летний сезон прошлого года. Согласно прогнозам минкурортов края, по итогам текущего года в регионе побывает не менее 16 миллионов отдыхающих.

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