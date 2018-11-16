Минтранс разрабатывает проект о запретных для плавания зонах на Черном море

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Минтранс РФ начал разрабатывать проект об установлении запретных для плавания районов на Черном море, следует из материалов министерства.

Уведомление о начале разработки проекта Минтранса РФ опубликовано на сайте проектов нормативных актов.

"ФСО России требуется для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края, установить запретные для плавания районы в акваториях Черного моря, расположенных вблизи морского порта Сочи", — говорится в материалах.

Минтранс уточняет, что в его подведомственность входит принятие решений об установлении запретных для плавания районов и об открытии их для плавания, а также правила для таких районов по представлению заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Общественное обсуждение проекта нормативно правового акта пройдет до 30 ноября. Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу — март 2019 года.