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Общество

В Общественной палате обсудят вопрос перехода на летнее время

(обновлено: 13:56 16.11.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМужчина разговаривает по телефону. Архивное фото.Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Члены Общественной палаты РФ планируют обсудить вопрос перехода на летнее время в России, сообщает пресс-служба ОП РФ в пятницу.

Перевод часов. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Депутат предложил Думе вернуть летнее время

Вопрос перехода на летнее время в России постоянно поднимается на разных уровнях власти, с 2015 года уже 11 регионов России перешли на летнее время, во многих других регионах ведется обсуждение аналогичных инициатив, также внесена федеральная инициатива.

"В Общественной палате РФ обсудят вопрос перехода на летнее время в России на сезонной или постоянной основе", — говорится в сообщении.

Круглый стол по данному вопросу пройдет в ОП РФ 19 ноября в 12:00. Среди других тем, планируемых к обсуждению в рамках круглого стола — влияние летнего и зимнего времени на качество жизни человека, а также поиск оптимальных подходов к решению проблемы установления благоприятной и безопасной системы исчисления времени.

В СССР, а с 1991 года в России введение летнего времени осуществлялось в ночь последней субботы на последнее воскресенье марта, а зимнего — в ночь последней субботы на последнее воскресенье сентября. В 1996 году период действия летнего времени в России был продлен по рекомендации Европейской экономической комиссии ООН, чтобы соблюсти единый временной режим с другими странами. Переход на зимнее время стал осуществляться в последнее воскресенье октября, как во всей Европе. При этом большинство населения России выступало против летнего времени.

Флаги ЕС. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
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На основании закона, подписанного президентом России Дмитрием Медведевым 3 июня 2011 года, был отмен переход на летнее/зимнее время. Россияне в ночь на 27 марта 2011 года в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на летнее время, которое стало постоянным на территории Российской Федерации.

В стране стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на два часа. Из-за этого световой день зимой сместился на вечерние часы, что вызвало недовольство многих россиян.

21 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о переходе России с 26 октября 2014 года на зимнее время. В большинстве субъектов РФ часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок осуществляться не стал. Пять регионов России (Удмуртия, Самарская область, Кемеровская область, Камчатский край и Чукотский автономный округ) не перешли на зимнее время.

Часы. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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После этого из ряда регионов стали поступать жалобы на недостаток солнечного света по вечерам. В 2016 году российские власти утвердили законы, позволившие перевести стрелки часов вперед в нескольких регионах, в частности, в Республике Алтай, Алтайском и Забайкальском краях, Сахалинской, Астраханской, Магаданской, Томской, Ульяновской, Новосибирской и Саратовской областях.

В настоящее время единого мнения экспертов и международного сообщества о существенной экономии энергетических ресурсов при переходе на летнее время нет.

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5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Руки прочь от времени! Задрали своей бестолковостью.
13:48
16.11.2018
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Владимир Белогорский
Наступает зимний сезон политического затишья у разнообразных радетелей народа. Вот и "общественников" это время не обходит стороной - количество генерируемых ими глупостей возрастает...
14:18
16.11.2018
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