Депутат предложил запретить попкорн в кинотеатрах

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат ЛДПР Дмитрий Свищев предложил запретить есть попкорн во время просмотра фильмов в кинотеатрах.

"Надо, конечно, это прекратить. Пусть приходят, до сеанса кушают, отдыхают, но ходить там с едой, с подносами люди заходят, с таким бадьями — ведро пятилитровое попкорна — заходят и начинают там хрустеть, кидать это все", — рассказал Свищев в интервью Агентству городских новостей "Москва".

Депутат привел результат исследований, доказавшим, что во время просмотра фильмов человек съедает больше, чем привык. Свищев признал, что бороться с продажей попкорна в кинотеатрах и привычкой зрителей употреблять еду во время сеанса будет сложно, но тему поднять можно.

"В Советском Союзе никогда не было в кинотеатрах возможности попкорн покупать, никто не хрустел. Сейчас же, если у тебя нет с собой огромной банки с попкорном, значит, ты не пришел в кинотеатр. И все сидят хрустят, трещат, пьют", — отметил он.