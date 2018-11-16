Социологи выяснили отношение россиян к запрету на свободную продажу оружия

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Большинство россиян считают, что запрет на свободную продажу огнестрельного оружия в России – это правильно, так как свободный оборот такого оружия приведет к росту преступности, сообщает фонд "Общественное мнение".
На вопрос "как Вы считаете, это правильно или неправильно, что в России запрещена свободная продажа огнестрельного оружия?" 89% респондентов выбрали вариант ответа "правильно". Только 7% россиян считают, что это неправильно, и 4% опрошенных затрудняются ответить.
Согласно исследованию, 82% опрошенных полагают, что свободная продажа огнестрельного оружия в России привела бы к росту преступности. Только 4% россиян считают, что благодаря такой мере произошло бы снижение уровня преступности, 9% опрошенных думают, что это никак не отразилось бы на ее уровне.
Опрос "ФОМнибус" проводился 10-11 ноября 2018 года. В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек из 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.