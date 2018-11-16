Социологи выяснили отношение россиян к запрету на свободную продажу оружия

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Большинство россиян считают, что запрет на свободную продажу огнестрельного оружия в России – это правильно, так как свободный оборот такого оружия приведет к росту преступности, сообщает фонд "Общественное мнение".

На вопрос "как Вы считаете, это правильно или неправильно, что в России запрещена свободная продажа огнестрельного оружия?" 89% респондентов выбрали вариант ответа "правильно". Только 7% россиян считают, что это неправильно, и 4% опрошенных затрудняются ответить.

Согласно исследованию, 82% опрошенных полагают, что свободная продажа огнестрельного оружия в России привела бы к росту преступности. Только 4% россиян считают, что благодаря такой мере произошло бы снижение уровня преступности, 9% опрошенных думают, что это никак не отразилось бы на ее уровне.

По данным исследования, люди, которые считают неправильным запрет на свободную продажу огнестрельного оружия, чаще всего объясняли свои ответы тем, что оружие может понадобиться для самообороны и защиты семьи. Они также отмечали, что огнестрельное оружие могут иметь только "нормальные, адекватные люди".

Опрос "ФОМнибус" проводился 10-11 ноября 2018 года. В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек из 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.