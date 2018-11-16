Адвокат Степаненко рассказала подробности развода артистки

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Адвокат Елены Степаненко Елена Забралова рассказала телеканалу "360" подробности развода артистки с Евгением Петросяном.

Представительница Степаненко заявила, что решение Хамовнического суда о расторжении брака вступит в силу через месяц, если ни одна из сторон его не обжалует.

По словам адвоката, вопрос раздела нажитого имущества бывших супругов еще не решен.

"Второй процесс отложили, потому что еще не все документы собрали стороны. Мы только что представили опись, которую очень долго делали судебные приставы", — сообщила Забралова.

Юмористы состояли в браке более 30 лет. Причина расставания не уточняется. О разводе просили представители обеих сторон, однако первый иск подала Степаненко.