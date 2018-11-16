В Россию пригласили двух японских котов, которых не пускают в местные музеи

КАЛИНИНГРАД, 16 ноя — РИА Новости. Курортный город Зеленоградск на берегу Балтийского моря в Калининградской области, который называют городом кошек, пригласил в гости двух котов из японского города Ономити, которых уже два года не пускают в местные музеи, сообщили журналистам в администрации Зеленоградского городского округа.

​История котов Кена и Гоу получила широкую огласку после того, как в СМИ сообщили о том, что городской художественный музей Ономити в префектуре Хиросима прославился необычными посетителями. Летом 2016 года там проходила фотовыставка домашних животных, в один из дней в музей попытался зайти черный кот, но его не пустили. С тех пор он каждый раз пытался попасть в комплекс, и каждый раз его встречала охрана. Со временем у животного появился напарник — рыжий кот, который тоже захотел попасть галерею. И уже два года несколько раз в неделю одно из животных пытается проникнуть в музей.

​"Когда мы узнали об этой истории, то тут же отправили в художественный музей Ономити письмо с приглашением посетить наш традиционный праздник — День рождения зеленоградского кота, который мы ежегодно проводим в марте. Уникальный музей кошек "Муррариум" выделил для гостей из Японии специальный абонемент для неограниченного посещения музея. Очень надеемся, что администрация и музей города Ономити его примут и приедут на праздник", — сказали в администрации.

В администрации добавили, что Кену и Гоу можно будет ходить не только в Музей кошек, но и в другие музеи города. Обеспечить Кену и Гоу радушный прием готова и единственный в мире "котошеф" Светлана Логунова – специалист, в задачи которой входит уход за уличными котами.

​Власти курортного города уделяют большое внимание кошкам, в прошлом году в городе установили в сквере скульптурную композицию, изображающую уличных котов, которые едят с тарелки рыбу. Раньше на этом месте была необустроенная зеленая зона, где жители ближайших домов кормили уличных котов, традиция сохранилась и после благоустройства территории.