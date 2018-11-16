Петросян и Степаненко развелись

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы официально расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сообщили в пресс-службе суда.

Как отмечал адвокат Сергей Жорин, решение о разводе и спор о разделе имущества будут рассматриваться отдельно. Бывшим супругам предстоит разделить недвижимость, счета и культурные ценности.

Петросян и Степаненко были женаты более тридцати лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко.

Она назвала развод "житейским делом" и предложила дождаться решения суда. При этом Петросян выразил надежду, что они придут к согласию и мирному разрешению вопроса.

Артисты пытались договориться, но не смогли самостоятельно поделить имущество — одна из квартир пары в центре Москвы стоит почти столько же, как и все остальное имущество, но никто из супругов не готов оставить ее себе. На спорные объекты наложили арест, чтобы Петросян или Степаненко не попытались продать их до решения суда.



