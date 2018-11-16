Правительство одобрило предложения о поэтапном переходе на цифровое ТВ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ одобрил предложения о поэтапном переходе на цифровой формат телевещания в России, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

"Дмитрий Медведев подписал протокол заседания правительства от 15 ноября 2018 года, фиксирующий решения правительства по вопросу о переходе на цифровой формат телевизионного вещания в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным — начнется в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. Первой на цифровое ТВ переходит Тверская область. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

Готовность населения к переходу на цифровое вещание оценивается как высокая. По данным Минкомсвязи, техническая возможность приема цифрового вещания в России составляет сегодня 98,5%, вне зоны покрытия эфирного цифрового сигнала находятся 1,5% жителей РФ. Владельцы старых телевизоров должны будут приобретать специальные цифровые приставки для приема нового сигнала, при этом вопрос субсидий для социально уязвимых слоев населения на покупку оборудования будет решаться на уровне регионов. В стране на настоящий момент насчитывается свыше 70 миллионов телевизоров, которые принимают "цифру", а уровень официально проданных и заведенных приставок достигает 18 миллионов.