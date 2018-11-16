МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пресс-служба МФЦ Москвы выступила с официальным опровержением информации о том, что на компьютерах в центрах госуслуг хранятся сканы паспортов и других документов, доступ к которым может получить кто угодно. Об этом говорится в сообщении на сайте центров "Мои документы".

Речь идет о материале, опубликованном в " Коммерсанте ". В нем рассказывается, что на компьютерах для общего пользования во многих МФЦ можно найти копии различных документов: паспортов, анкет, реквизитов банковских счетов и тому подобного. Издание предполагает, что файлы забывают удалять сами посетители, а сотрудники МФЦ не проводят очистку диска. По мнению экспертов, опрошенных "Коммерсантом", этими данными легко могут воспользоваться мошенники. В каких именно центрах обнаружены такие файлы, издание не уточняет.

В пресс-службе пояснили, что компьютеры в столичных МФЦ не имеют полного доступа к интернету: на них можно воспользоваться только некоторыми сайтами — порталами для предоставления госуслуг или официальными сайтами правительства Москвы. Эти компьютеры находятся в общем пользовании, ими может воспользоваться любой желающий.

"Однако некоторые заявители при использовании компьютеров оставляют на них скан-копии документов, личные данные. Мы в очередной раз настоятельно просим жителей внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования", — говорится в сообщении.

При этом в МФЦ заверили, что администраторы центров раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров. Никаких обращений по поводу нарушения этого порядка не поступало, подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в МФЦ напомнили, что зоны общего пользования организованы для того, чтобы пользователи самостоятельно получали услуги. "Ответственность за обеспечение безопасности персональных данных сотрудники центров госуслуг несут непосредственно при предоставлении государственных услуг жителям", — заключила пресс-служба.