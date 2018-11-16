Роскачество рассказало, как выбрать вкусные глазированные сырки

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Роскачество рассказало, как выбрать вкусные и полезные сырки в глазури, и что должно быть в составе этого продукта.

"Сперва следует обратить внимание на название продукта. Настоящий сырок, изготовленный в соответствии с ГОСТ, может называться исключительно "сырок творожный глазированный" — продукт именно с таким названием говорит о том, что при его производстве использовался натуральный творог", — говорится в сообщении Роскачества. По словам экспертов, если формулировка другая, то высока вероятность, что в сырке могут быть растительные жиры.

Важно обратить внимание на состав. "Сырок должен быть изготовлен из творога, сахара и глазури, в составе также могут быть сливочное масло и сливки", — поясняют специалисты. При этом наличие натуральных красителей и ароматизаторов в составе сырка допускается ГОСТом. Производители также могут добавлять, например, орехи и ванилин, какао-порошок и другие пищевые продукты.

В составе классических творожных сырков не допускается наличие крахмала, каррагинана, камеди и растительных жиров. При этом эксперты отмечают, что между настоящим сырком и тем, который похож на него и произведен с добавлением растительных масел, обычно нет разницы с точки зрения безопасности.

Важно, чтобы форма сырка не была нарушена. Поверхность должна быть равномерно покрыта глазурью, не липнущей к упаковочному материалу, а консистенция продукта — нежной, однородной и в меру плотной. Упаковка продукта должна быть без видимых повреждений и надрывов. Настоящий сырок по ГОСТу хранится в среднем около двух недель, а если в десерте есть стабилизаторы консистенции и консерванты, то срок годности может быть увеличен.

При этом, по мнению экспертов, глазированный сырок не может присутствовать в каждодневном рационе людей, придерживающихся диеты.

Роскачество сообщило, что начинает исследование творожных глазированных сырков. Эксперты проверят продукт на содержание антибиотиков, стабилизаторов и консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, растительных жиров. По итогам будет сформирован рейтинг лучшей продукции на российском рынке. Для участия в сравнительных испытаниях эксперты отобрали 30 наиболее популярных торговых марок сырков.