Саратовский депутат Бондаренко раскритиковал размер детского пособия

САРАТОВ, 16 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который питается в течение месяца на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с экс-министром труда, занятости и миграции области Натальей Соколовой, считает, что хуже питание может быть только на детское пособие.

Ранее на YouTube появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого пытается прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

"(Чем) питаться на продуктовую корзину, еще хуже можно питаться только на пособие для ребенка", — сказал РИА Новости Бондаренко.

Базовый размер пособия на ребенка в Саратовской области в настоящее время составляет 414,77 рубля в месяц.

Ранее депутат заявил о необходимости установить стоимость продуктовой корзины на уровне не ниже 10 тысяч рублей, а прожиточный минимум — 20 тысяч рублей.