Медведев заявил, что кабмин займется проблемой обманутых дольщиков в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко в аэропорту Владивостока поручил региональным властям сосредоточиться на решении вопроса обманутых дольщиков и заявил, что правительство тоже подключится к этому вопросу.

Кожемяко отметил, что вопрос с недобросовестными застройщиками на Дальнем Востоке стоит остро.

"Вы обращались, и я хочу вас тоже на эту тему проинформировать. В ведомстве проработали этот вопрос, и аппарат правительства считает возможным ваше обращение поддержать, ну, имею ввиду решение нескольких задач, и, наверное, самая главная цель, которая здесь может быть решена — это решение проблем граждан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков… Там нужно организационные вопросы решить, но в целом такие решения приняты", — сказал Медведев.

"Я просил бы на решении этих проблем, проблем тех, кто пострадал, тех, кто относится к категории обманутых дольщиков, сосредоточиться, я решение тогда приму, подпишу", — отметил премьер.

После совещания Кожемяко рассказал журналистам, что подписано письмо и распоряжение о передаче администрации Приморья 30 участков в бухте Патрокл, которые должны быть использованы для разрешения вопроса по обманутым дольщикам.

"Эти участки в ближайшее время будут предавать в администрацию, и далее рассматриваться для того, чтобы там велось жилищное строительство и ряд проблем, которые есть у дольщиков сегодня, решался", — сказал Кожемяко журналистам после совещания.