"Танцующий" у березы медведь попал на камеру в нацпарке "Бикин" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. "Танцующий" медведь, амурский тигр и многодетная семья кабанов попали в объектив фотоловушки у меточного дерева в нацпарке "Бикин" в Приморье, сообщает учреждение.

Научные сотрудники нацпарка собрали данные с фотоловушек и обработали тысячи фото и десятки часов видеоматериала, выбрав самые интересные кадры. На размещенном на Youtube видео можно увидеть прогулку амурского тигра, медведя, который трется спиной о дерево, будто "танцует", а также косуль и семью кабанов с большим выводком.

"На кадрах хорошо видно, что у животных, обитающих в нацпарке, есть любимые деревья. К одному из них с периодичностью в несколько дней и месяцев подходят разные животные – амурский тигр, гималайский медведь, семья кабанов", – рассказал старший научный сотрудник национального парка "Бикин" Владимир Попов.

В октябре сотрудники нацпарка начали устанавливать новые фотоловушки на территории, отведенной для фотоучета амурского тигра. До конца ноября планируется поставить 20 новых камер.

Национальный парк "Бикин" — самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра. Учреждение создано в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающей здесь редкой полосатой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Второго июля нынешнего года национальный парк "Бикин" внесли в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО как часть уже существующего объекта "Центральный Сихотэ-Алинь".