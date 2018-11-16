Кидался стульями, тыкал в глаза ручкой. За что учительница избила школьника

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Сразу два инцидента с избиением педагогами учащихся произошли в российских школах за несколько дней. В Комсомольске-на-Амуре учитель с двадцатичетырехлетним стажем накинулась на второклассника с кулаками — до этого он, вроде бы, запустил в нее портфелем. Днем ранее в Томской области преподаватель несколько раз ударила головой о парту мальчика — ей, предположительно, не понравилось, что ученик отвлекался во время урока и чесал ногу.

"Прокусил палец, исцарапал лицо"

Видео из школы № 37 Комсомольска-на-Амуре начинается с того, что учительница Татьяна Лескова догоняет второклассника в школьном коридоре. Одна оплеуха, вторая, третья — парень падает на пол. "Ты кто такой? Кто тебе позволяет так себя вести?" — с этими словами педагог поднимает мальчика за руку и отвешивает ему еще несколько шлепков. Затем силой усаживает ребенка на лавочку в рекреации, заламывает ему руки: "Ты почему всем мешаешь?". "Ты этого ждал? Я тебе устрою, еще раз только рыпнешься. Ты меня услышал?" — кричит она.

В какой-то момент школьник не выдерживает и тоже наносит удар. В ответ на него сыпется целая серия шлепков.

"Че она его избивает? Она не имеет права его бить! У меня доказательство есть", — комментируют происходящее ученики, снимающие инцидент на телефон.

Видео моментально разошлось по соцсетям. Прислали его и министру образования Хабаровского края Алле Кузнецовой. В тот же день учительницу от работы отстранили, в школу направили психологов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям УК России "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Поведение педагога с 24-летним стажем сложно оправдать. Возможно, поэтому коллеги Лесковой соглашаются комментировать ситуацию только анонимно. Так, по словам сотрудников школы, мальчик — из категории "трудных детей". Якобы он уже не первый день терроризирует не только одноклассников, но и учителей.

"У этого класса даже нет классного руководителя — из-за этого ребенка она уволилась, не смогла работать, — утверждает в разговоре с РИА Новости сотрудница школы. — Одной учительнице он прокусил палец на руке и исцарапал лицо. Другого педагога так сильно пнул, что на ноге у нее до сих пор синяк, хотя произошло все еще в конце лета".

На мальчика, говорят в городе, Лескова напала не просто так — до этого он прямо во время урока кидался в своих одноклассников стульями. В саму учительницу запустил портфелем:

"Это неуправляемый ребенок. Он систематически срывает уроки, бьет одноклассников, а непосредственно перед инцидентом сильно ударил учителя дверью, потом пнул ее с оскорбительными словами и кинул в нее тяжелый рюкзак".

По хабаровским группам "гуляет" и еще один отзыв об этом ученике — его, предположительно, оставила коллега Лесковой из той же 37-й школы.

"Вчера меня трясло весь день и всю ночь после общения с этим ребенком, который во втором классе ТАК оскорбляет и материт всех учителей. Посылает, кусает. Сегодня он испинал Татьяну Юрьевну (речь идет как раз о Лесковой. — Прим. ред.). Я приглашала маму на урок, но это не помогло — он просто ее не слушал. Завтра я опять позову родителей на урок, потому что опасаюсь за свое здоровье и здоровье детей в классе".

Учительница признается, что такого ребенка не встречала за все годы педагогической деятельности: "Никакого терпения не хватит, когда тебя унижают при детях. Сегодня он колол ручкой в глаза своей сестре, вчера швырял ручки в меня…"

"С классом сотворила чудо"

В школе Татьяна Лескова работает 24 года, была не только учителем начальных классов, но и завучем. Сразу после того, как в Комсомольске-на-Амуре узнали об инциденте, бывшие выпускники стали готовить петицию в защиту педагога. Никто не отрицает: распускать руки учитель не должен ни при каких обстоятельствах. Но при проведении проверки просят учесть педагогический опыт Лесковой и то, что пострадавший ученик представлял угрозу для класса.

"Я знаю Татьяну Юрьевну очень хорошо, так как недавно она выпустила моего брата. Никогда она не позволяла себе таких вещей в адрес учеников. У брата был действительно неуправляемый класс. Но то, что она с ними сотворила, — это просто чудо! Теперь они самые послушные в своей параллели, — рассказала РИА Новости бывшая ученица школы. — О чем говорить, если я сегодня видела, как навзрыд плакали ее выпускники из-за того, что их просто не пускали к ней? Люди собираются дворами и пишут петиции в защиту Татьяны Юрьевны".

В то же время педколлектив школы открыто поддерживать коллегу не спешит. Например, заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Дебиляк заявила, что "такое поведение недопустимо в рамках педагогического процесса, вставать на защиту коллеги мы не будем".

Головой о парту

Двумя днями ранее похожий инцидент произошел в школе города Асино Томской области. И тоже в "началке". Учительницу Ларису Филиппову не устроило, что сидящий на первой парте мальчик все время ворочается и чешет ногу. В какой-то момент она схватила его за шею и несколько раз ударила головой о парту. Произошедшее дети засняли на мобильный, но показывать взрослым не спешили. Вскрылось все только после того, как приятель пострадавшего мальчика отказался ходить в школу. Он признался родителям, что просто боится Ларису Григорьевну.

Сама педагог с 41-летним стажем отрицала факт рукоприкладства, пока не увидела запись инцидента. На данный момент против учительницы возбуждено уголовное дело по статье 156 УК России ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). От работы она отстранена.

"Учителя перестали уважать"

По мнению сопредседателя Межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволода Луховицкого, количество инцидентов, связанных с "неуставными" отношениями между учителем и учеником, не увеличилось. Но увеличился интерес СМИ и общества к таким ситуациям. "Это, в свою очередь, можно рассматривать как проявление недоверия к школе как к институту и к учителям как к работникам этой системы".

Всеволод Луховицкий, который и сам преподает русский язык и право в московской школе, подчеркнул, что учителя сейчас находятся в "объективно очень тяжелой психологической ситуации" — у них ненормированный рабочий день, плюс они все время на виду благодаря тому, что среди детей возникла мода провоцировать педагогов, а затем снимать их реакцию на видео. "Если вы разберете недавний нашумевший инцидент в Холмске, где учительница оскорбила девочку и назвала ее детдомовской, вы поймете, что первыми о том, что у девочки нет родителей, сказали как раз сами дети. Учительница лишь переспросила, так ли это".

"Если человек работает так, как современный учитель, — на полторы-две ставки, срывы неизбежны", — уверен педагог. — Но проблема еще и в том, что меньше уважать учителя стали не только дети, но и их родители. Значит, у педагога все меньше рычагов воздействия на нерадивого или недисциплинированного ученика".

"Если раньше учитель вызывал к себе родителей, а те пытались его выслушать и решить проблему с ребенком, то сейчас они приходят с уверенностью, что их сын или дочь правы. Они даже не хотят слушать классного руководителя", — утверждает Луховицкий.

В то же время представитель профсоюза уверен, что агрессия со стороны учителя недопустима.

"Трудность также в том, что во многих школах не действует конфликтная комиссия, которая призвана разбирать сложные инциденты. Ученикам некуда пожаловаться, учителям — тоже. Проблемы копятся как снежный ком и выливаются в инциденты, о которых еще долгое время говорит вся страна".

Председатель региональной общественной организации "Московский городской родительский комитет" Руслан Ткаченко уверен: подобных инцидентов не стало больше, они просто чаще попадают в информационное пространство. "И как раз это хороший знак. Еще лет пятнадцать назад на рукоприкладство учителей никто не обращал внимания, выволочь хулигана из класса за шкирку или дать ему подзатыльник было в порядке вещей. Сейчас каждый такой случай воспринимается как серьезное происшествие".

Руслан Ткаченко, хоть и представляет интересы родителей, признает, что у современных учителей почти не осталось методов воздействия на школьников. "В советские времена ребенка за плохое поведение можно было исключить из пионеров, надавить на их родителей по партийной линии. Сейчас же учитель ничего не может сделать, даже выгнать ученика за дверь за плохое поведение он не вправе. И это большая проблема. Дети привыкают к вседозволенности, а потом неожиданно для себя самих совершают что-то, за что попадают на учет комиссии по делам несовершеннолетних".