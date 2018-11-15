В Госдуме прокомментировали попытку депутата потрогать коллегу за ухо

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Нарушений регламента работы Госдумы в попытке одного из депутатов потрогать за ухо своего коллегу нет, заявил РИА Новости замглавы комитета по регламенту Михаил Романов (ЕР).

На видеозаписи заседания палаты, во время того, как депутаты рассматривали поправки к бюджету, видно как депутат Олег Быков (ЕР) слушает выступление своей коллеги Надежды Максимовой (ЕР). Его сосед, который в кадр не попал, показывает Быкову что-то указательным пальцем, вероятно, на большом экране в зале. Затем рука из кадра исчезает и появляется вновь — на этот раз сосед Быкова попытался потрогать его за ухо.

"Посмотрел ролик, ничего я там такого нарушающего регламент или какие-то этические нормы для себя не увидел <…> здесь не видно, чтобы какие-то нарушения были или какие-то вопросы, требующие рассмотрения комиссией по этике", — сказал Романов.

Согласно схеме рассадки депутатов Госдумы рядом с Быковым сидит депутат Юрий Петров (ЕР). Он подтвердил РИА Новости, что присутствовал на пленарном заседании в четверг на своём месте, но не в курсе произошедшего.