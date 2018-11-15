В Госдуме прокомментировали попытку депутата потрогать коллегу за ухо

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Нарушений регламента работы Госдумы в попытке одного из депутатов потрогать за ухо своего коллегу нет, заявил РИА Новости замглавы комитета по регламенту Михаил Романов (ЕР).
"Посмотрел ролик, ничего я там такого нарушающего регламент или какие-то этические нормы для себя не увидел <…> здесь не видно, чтобы какие-то нарушения были или какие-то вопросы, требующие рассмотрения комиссией по этике", — сказал Романов.
Согласно схеме рассадки депутатов Госдумы рядом с Быковым сидит депутат Юрий Петров (ЕР). Он подтвердил РИА Новости, что присутствовал на пленарном заседании в четверг на своём месте, но не в курсе произошедшего.