В России объем контрафактных лекарств снизился втрое

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. За последние пять лет объем контрафактных лекарств на российском рынке снизился почти в три раза, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

"За последние пять лет количество контрафактных лекарственных средств на российском рынке снизилось практически в три раза: с 48 серий, изъятых Росздравнадзором в 2013 году, — до 17 серий, изъятых в 2017 году", — говорится в сообщении.

Несмотря на положительную динамику, контроль за качеством фармпрепаратов продолжает совершенствоваться, в том числе усилилось взаимодействие Росздравнадзора с правоохранительными органами, отметили в пресс-службе.

Благодаря этому за 9 месяцев 2018 года ведомством были изъяты из обращения 19 серий контрафактных и шесть серий фальсифицированных препаратов, добавили в ведомстве.