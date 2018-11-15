Group-IB выявила вредоносные рассылки российским банкам якобы от ЦБ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Group-IB, занимающаяся информационной безопасностью, зафиксировала 23 октября и 15 ноября массовые вредоносные рассылки в адрес российских банков якобы от имени Центрального банка России, говорится в сообщении компании.
"Получателями сегодняшних писем были не менее 52 банков в России и не менее пяти банков за рубежом. К сожалению, точно установить всех получателей на данный момент нельзя. Цифры основаны на статистике собранной системами Group-IB TDS. Но, основываясь на данных по предыдущим атакам, атака велась, скорее всего, по более чем 100 организациям", — указали эксперты Group-IB, отметив также, что стиль и оформление практически идентичны официальным рассылкам регулятора. "Скорее всего, хакеры имели доступ к образцам подлинных сообщений", — полагают в компании. В "Лаборатории Касперского" РИА Новости также подтвердили факт фишинговой рассылки и отнесли ее к целевой атаке хакеров Silence.
Кроме того, письмо, отправленное 23 октября с поддельного "адреса" ФинЦЕРТа — Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России — содержало пять вложений, стилизованных под официальные документы ЦБ. Среди них — "Типовая форма соглашения о взаимодействии Центрального банка Российской Федерации по вопросам мониторинга и обмена.doc". По данным экспертов, три файла из пяти были пустышками-приманками, а два других содержали вредоносный загрузчик Meterpreter Stager.
Silence — группа русскоговорящих хакеров. Впервые их активность была зафиксирована специалистами Group-IB в 2016 году. По данным "Лаборатории Касперского", первая волна атак Silence датируется июлем 2017 года. Группа специализируется на целевых атаках на банки, рассылая фишинговые письма с вредоносными вложениями. MoneyTaker — преступная группа, специализирующаяся на целевых атаках на финансовые организации, которую эксперты Group-IB раскрыли в декабре прошлого года. Основными целями хакеров в банках выступают карточный процессинг и системы межбанковских переводов (АРМ КБР и SWIFT).