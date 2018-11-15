ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Group-IB выявила вредоносные рассылки российским банкам якобы от ЦБ

(обновлено: 18:36 15.11.2018)
02030
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЧеловек за компьютером. Архивное фотоЧеловек за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Group-IB, занимающаяся информационной безопасностью, зафиксировала 23 октября и 15 ноября массовые вредоносные рассылки в адрес российских банков якобы от имени Центрального банка России, говорится в сообщении компании.

Девушка с банковской картой перед ноутбуком. Архивное фото
© Depositphotos / AntonioGuillemF
В Group-IB рассказали, сколько кибермошенники воруют у россиян
Сегодня утром Group-IB обнаружил рассылку якобы с адреса Центробанка России. Письма с темой "Информация центрального банка Российской Федерации" предлагали получателям ознакомиться с постановлением регулятора "Об унифицировании формата электронных банковских сообщений ЦБ РФ" и незамедлительно приступить к исполнению "приказа". Документы якобы размещались во вложенном архиве, распаковав который пользователь в итоге загружал Silence.Downloader — инструмент, который использует хакерская группировка Silence, рассказали в пресс-службе Group-IB.

"Получателями сегодняшних писем были не менее 52 банков в России и не менее пяти банков за рубежом. К сожалению, точно установить всех получателей на данный момент нельзя. Цифры основаны на статистике собранной системами Group-IB TDS. Но, основываясь на данных по предыдущим атакам, атака велась, скорее всего, по более чем 100 организациям", — указали эксперты Group-IB, отметив также, что стиль и оформление практически идентичны официальным рассылкам регулятора. "Скорее всего, хакеры имели доступ к образцам подлинных сообщений", — полагают в компании. В "Лаборатории Касперского" РИА Новости также подтвердили факт фишинговой рассылки и отнесли ее к целевой атаке хакеров Silence.

Кроме того, письмо, отправленное 23 октября с поддельного "адреса" ФинЦЕРТа — Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России — содержало пять вложений, стилизованных под официальные документы ЦБ. Среди них — "Типовая форма соглашения о взаимодействии Центрального банка Российской Федерации по вопросам мониторинга и обмена.doc". По данным экспертов, три файла из пяти были пустышками-приманками, а два других содержали вредоносный загрузчик Meterpreter Stager.

Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сбербанк остается мишенью номер один для хакеров, считают в банке
По оценке Group-IB, атаку в октябре могла провести хакерская группировка MoneyTaker. Аналитики компании считают, что образцы документов ЦБ хакеры получили из ранее скомпрометированных почтовых ящиков сотрудников российских банков. Полученная информация используется MoneyTaker для проведения целевых атак на банки, в том числе при формировании писем, которые копируют документы регулятора, заметили в Group-IB.

Silence — группа русскоговорящих хакеров. Впервые их активность была зафиксирована специалистами Group-IB в 2016 году. По данным "Лаборатории Касперского", первая волна атак Silence датируется июлем 2017 года. Группа специализируется на целевых атаках на банки, рассылая фишинговые письма с вредоносными вложениями. MoneyTaker — преступная группа, специализирующаяся на целевых атаках на финансовые организации, которую эксперты Group-IB раскрыли в декабре прошлого года. Основными целями хакеров в банках выступают карточный процессинг и системы межбанковских переводов (АРМ КБР и SWIFT).

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена