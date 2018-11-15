Саратовский депутат объяснил, в чем проблема меню "министерской диеты"

САРАТОВ, 15 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Набор продуктов при попытке питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц позволяет сделать вкусные блюда, но порции слишком маленькие, рассказал РИА Новости депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решившийся на эксперимент после спора о "макарошках" с экс-министром труда области Натальей Соколовой.

Ранее на YouTube появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

Депутат ранее рассказал, что за три недели эксперимента он похудел на шесть килограммов. По словам депутата, в его меню в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. Бондаренко после первой недели эксперимента отмечал, что минимальный выбор продуктов не позволяет сделать разнообразным меню.

"Нет, об этом речи не идет. Эти продукты и так позволяют приготовить вкусные блюда", — сказал депутат, отвечая на вопрос о том, удалось ли разнообразить меню и придумать новые блюда из закупаемых продуктов.

"Другой вопрос, что этих блюд очень мало, потому что ограниченное количество продуктов. В связи с этим вынужден отказывать себе в потреблении, вынужден ограничивать порции, и это, конечно, приводит к постоянному чувству голода. Проблема не в продуктах, проблема в их количестве", — добавил Бондаренко.