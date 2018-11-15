В Росгвардии подсчитали, сколько граждан младше 21 года владеют оружием

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Около 15 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 21 года в России владеют оружием, сообщил журналистам официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В четверг заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев заявил журналистам, что ведомство совместно с депутатами и экспертным сообществом предлагает повысить возраст для покупки оружия с 18 до 21 года после инцидента в Керченском колледже.

"Всего в России в настоящее время под возрастную категорию владельцев гражданского огнестрельного оружия от 18 лет до 21 года подпадают около 15 тысяч человек", — сказал Грибакин.

Всего в стране, по его словам, более 4 миллионов владельцев гражданского огнестрельного оружия. Грибакин пояснил, что инициатива о повышении возраста выдачи разрешения на оружие не коснется спортсменов, охотников, егерей, тех, для кого оружие является необходимым инструментом для промысла.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.