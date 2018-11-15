Младшая сестра Хачатурян вернулась в школу, заявил адвокат

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. 2 августа 2018

Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна, в зале Останкинского суда Москвы во время избрания меры пресечения. 2 августа 2018

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мария Хачатурян, младшая из обвиняемых в убийстве отца сестер, снова начала ходить в школу. Об этом каналу "360" рассказал адвокат семьи Ярослав Пакулин.

"У девочек все хорошо, приступили к школьным занятиям. По крайней мере, Мария", — сказал защитник.

По его словам, 17-летняя девушка занимается на общих основаниях. Сестрам по-прежнему нельзя пользоваться средствами связи, за исключением экстренных случаев.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве 27 июля 2018 года. В убийстве мужчины признались три его дочери. По их словам, отец жестоко обращался с ними.

В конце сентября Басманный суд Москвы освободил сестер из СИЗО. Девушкам избрали недавно появившуюся в УПК меру — запрет на совершение определенных действий. Им запрещено покидать место проживания ночью, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, также запрещено общаться друг с другом. Кроме того, установлен запрет на использование интернета и мобильной связи.

Следующее заседание по делу состоится 28 декабря 2018 года.