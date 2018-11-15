В ПФР назвали регионы, где чаще всего обращались за выплатой маткапитала

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Москва и Подмосковье, республики Татарстан и Башкортостан, а также Краснодарский край стали регионами РФ, в которых россияне чаще всего обращались за выплатой средств материнского капитала за 10 месяцев 2018 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
"Больше всего за распоряжением средств материнского капитала по основным направлениям обратились в Москве и Московской области, Республике Башкортостан, Республике Татарстан и Краснодарском крае", — говорится в сообщении.
Также, по данным ПФР, самым востребованным направлением по-прежнему остается улучшение жилищных условий, а самым активно растущим – оплата образовательных услуг для детей.
"С 2018 года материнский капитал можно использовать по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей, увеличение будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты (новое направление)", — уточнили в фонде.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, в 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.