В ПФР назвали регионы, где чаще всего обращались за выплатой маткапитала

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Москва и Подмосковье, республики Татарстан и Башкортостан, а также Краснодарский край стали регионами РФ, в которых россияне чаще всего обращались за выплатой средств материнского капитала за 10 месяцев 2018 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Как рассказали в фонде, по состоянию на 1 ноября 2018 года объем средств, направленных на выплату материнского капитала, составил 243 миллиарда рублей, всего за выплатой обратились 753 тысячи семей.

"Больше всего за распоряжением средств материнского капитала по основным направлениям обратились в Москве и Московской области, Республике Башкортостан, Республике Татарстан и Краснодарском крае", — говорится в сообщении.

Также, по данным ПФР, самым востребованным направлением по-прежнему остается улучшение жилищных условий, а самым активно растущим – оплата образовательных услуг для детей.

"С 2018 года материнский капитал можно использовать по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей, увеличение будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты (новое направление)", — уточнили в фонде.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, в 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.