Минтруд предупредил о фейковой рассылке о выплате пособий

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Минтруд предупредил о фейковой рассылке через мессенджеры о "выводе пособий" на сумму 115 тысяч рублей от министерства труда для работавших граждан.

"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сообщает, что через мессенджеры рассылается недостоверная информация о "выводе пособий на сумму 115000 рублей от министерства труда России" для работавших граждан, размещенная якобы на официальном сайте министерства", — заявили в пресс-службе ведомства.

"Минтруд России сообщает, что данная информация не соответствует действительности", — отметили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что официальный сайт Минтруда России находится по адресу rosmintrud.ru. На сайте министерства не размещается персональная информация граждан и не даются предложения по "выводу" каких-либо пособий.

"Рекомендуем получившим такую рассылку быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах", — резюмировали в ведомстве.