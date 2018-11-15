"Победа" взыщет расходы с выбежавшего на взлетную полосу пассажира

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" планирует взыскать вынужденные расходы с пассажира, выбежавшего на взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Внуково", сообщил РИА Новости представитель лоукостера.

Ранее СМИ сообщили, что в среду опоздавший пассажир пробрался на перрон и побежал к движущемуся самолету.

"Сейчас ведется расследование, по результатам которого будем взыскивать вынужденные расходы с виновника. Командир заметил человека на маршруте руления, экстренно затормозил и остановил двигатели, никто не пострадал", — рассказали в "Победе".

По информации авиакомпании, нарушитель был задержан службой авиационной безопасности и доставлен в линейное отделение внутренних дел, однако сотрудники полиции его отпустили, не усмотрев в его действиях состава правонарушения.