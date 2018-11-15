Учитель из Дагестана стал финалистом международного конкурса на лучший урок

МАХАЧКАЛА, 15 ноя — РИА Новости. Преподаватель начальных классов из Дагестана Мадина Каранаева вышла в финал международного конкурса учителей начальных классов на лучший урок о Союзном государстве, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Организаторами конкурса выступили Постоянный комитет Союзного государства при поддержке министерства образования Республики Беларусь и министерства просвещения Российской Федерации.

"К этому конкурсу молодой преподавательнице помогали готовиться ее ученики. В рамках мероприятия, педагог из Дагестана презентовала работу "Две сестры — Беларусь и Россия: общая история, культура, судьба". Всего на участие в конкурсе было подано 374 заявки, в финальный этап соревнований вышли 11 учителей из Российской Федерации и Республики Беларусь. В ближайшее время все участники финального этапа соберутся в Минске, где состоится подведение итогов и торжественная церемония награждения победителя", — говорится в сообщении пресс-службы.

Жительница Избербаша Мадина Каранаева является выпускницей Дагестанского государственного педагогического университета. После окончания ВУЗа, она вернулась в родную школу, где училась сама, и начала преподавательскую деятельность. Своих первых учеников Мадина Каранаева проводит в старшую школу весной следующего года.

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