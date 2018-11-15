МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров и пятилетний мальчик, отжавшийся за два с половиной часа более четырех тысяч раз, договорились провести вместе тренировку.

Ранее глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков сообщил РИА Новости, что пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут, однако у представителей Книги рекордов России "возникли незначительные вопросы", поэтому рекорд официально не зафиксирован. Кадыров позже выразил уверенность, что Рахим сможет повторить свой рекорд, подчеркнув, что "лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать".

"Накануне вечером я встретился с юным героем. У нас состоялась понятная двоим спортсменам беседа. А после нее Рахим продемонстрировал свои способности. Мы договорились встретиться в фитнес-центре и провести вместе тренировку", — написал Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров подарил мальчику белый Mercedes.