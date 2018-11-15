Медведев: переход на цифровое вещание пройдет поэтапно с февраля 2019 года

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Окончательный переход на цифровой формат телевещания в РФ будет поэтапным, он начнется в феврале 2019 года и займет полгода, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Окончательный переход на цифровой формат (телевещания) будет поэтапным, он начинается с февраля следующего года, продлится полгода. Нужно будет определить этапы перехода, порядок тех регионов, где будет запускаться цифровое телевидение в полном объеме, в тестовом режиме", — заявил он.