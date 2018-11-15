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Общество

Госдума приняла в первом чтении проекты о смягчении статьи об экстремизме

(обновлено: 13:18 15.11.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроекты о смягчении наказания за нарушение статьи 282 УК.

Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
"Иногда лайк – это просто лайк": в ОП обсудили изменение статьи 282 УК РФ
В октябре Владимир Путин внес в нижнюю палата парламента пакет проектов, частично декриминализирующих статью об экстремизме. Изменения направлены на гуманизацию уголовного законодательства. Помимо УК, их предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно документам, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, но при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

Если поправки примут, уголовная ответственность будет наступать, только если нарушение совершено более одного раза в течение года.

В действующей редакции статьи уголовное дело может возбуждаться и в отношении человека, ни разу не привлекавшегося за возбуждение вражды в административном порядке.

Человек за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Paolese
России нужна система выявления экстремизма в соцсетях, заявил эксперт
Исследования показали, что "не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности является обоснованным", говорится в пояснительной записке.

Что еще изменится

Сейчас нарушение статьи "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" карается штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Согласно проекту, который внес президент, за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, граждан предлагается наказывать штрафом до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до ста часов или административным арестом на срок до 15 суток, юридических лиц — штрафом от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

Законопроект уже поддержал думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Спорная статья

Символ Like на экране
© Fotolia / kreizihorse
Лайкнул — в тюрьму. Что стоит за уголовными делами по статье 282
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что вокруг этой нормы УК в обществе возникла дискуссия.

По статистике Генпрокуратуры, львиную долю уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете. Одно из самых известных — дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в соцсети.

Двадцатого сентября Верховный суд акцентировал внимание нижестоящих судов, что основанием привлечения лица к ответственности по 282-й статье должны служить личность обвиняемого и "иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", а не только факт размещения спорного материала.

"Наше законодательство в этой сфере достаточно молодое, оно совершенствуется, в том числе исходя из его правоприменительной практики. Принятие этих поправок — пример для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях", — резюмировал спикер.

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