Госдума продлила налоговые каникулы для нянечек и репетиторов

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон, который продлевает на 2019 год освобождение от НДФЛ и страховых взносов с выплат и вознаграждений, получаемых отдельными категориями самозанятых граждан.

В 2018 году на всей территории России нянечки, репетиторы, а также граждане, оказывающие услуги уборки жилых помещений и ведения домашнего хозяйства, освобождены от уплаты НДФЛ и страховых взносов. Для того чтобы получить льготу, им достаточно уведомить о своей деятельности налоговый орган. Закон продляет действие этой льготы еще на один год.

Госдума в четверг также приняла пакет законов о проведении в 2019-2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.

Нянечки и другие граждане, имеющие право на льготу по НДФЛ, и в этих четырех регионах смогут в 2019 году пользоваться этой льготой, а уже с 2020 года перейти на режим НПД, если пожелают. Однако если они этого не сделают, то им придется платить НДФЛ в размере 13%. Плательщики НПД также будут вправе уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке.

Режим же НПД предусматривает для самозанятых граждан уплату налога с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%. При этом доход самозанятого гражданина не должен превышать 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год).