В Кузбассе планируют ограничить продажу алкоголя в многоэтажках

КЕМЕРОВО, 15 ноя — РИА Новости. Комитет по вопросам предпринимательства и инноваций Совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) поддержал законопроект об ограничении продажи пива в небольших магазинах, расположенных в жилых домах, и вынесет его на рассмотрение регионального парламента 21 ноября, сообщает пресс-служба облсовета.

После многочисленных обращений в соцсетях и по итогам объездов территорий губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступил с инициативой на законодательном уровне сократить число магазинов по розничной продаже пива, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и пристройках к ним. Предполагается закрыть мелкие точки и ввести штрафы для несоблюдающих запрет, в отдельных случаях — конфисковывать алкогольную продукцию.

Как уточнили в СНДКО, официально проект называется "О внесении изменений в закон Кемеровской области "О некоторых вопросах в сфере государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции и о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов)". В народе и в прессе новая инициатива получила название "пивной" закон.

"Депутатами профильного комитета по итогам всех обсуждений принято решение вынести законопроект на рассмотрение очередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области, которая запланирована на 21 ноября. Поддержка земляков и общественности в этом вопросе есть. А это главное", — сообщили в парламенте.

В обсуждении проекта, помимо депутатов, участвовали руководители профильных департаментов обладминистрации, представители пивоваренных компаний, члены региональной Общественной палаты и Торгово-промышленной палаты, уполномоченный по правам предпринимателей в Кемеровской области. Участники встречи оценили, как закон повлияет на инвестиционный климат в регионе, здоровье местных жителей и общественный порядок, наполняемость бюджета и соблюдение прав малого бизнеса.

По данным департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса, на сегодняшний день в регионе функционирует более 1,8 тысячи "пивных точек", свыше 900 из них располагаются на первых этажах многоквартирных жилых домов и попадут под действие закона при несоответствии торговой площади требуемому метражу. Большая часть таких магазинов находится в Кемерово и Новокузнецке.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко считает, что закон станет компромиссом для общества и бизнеса, представители которого смогут подстроиться под новые требования. "Если субъект предпринимательской деятельности ведет легальный бизнес, а мы исключительно за легальный бизнес и за сохранение каждого рабочего места, то у него есть возможность переформатироваться: переехать в торговый центр, в другое помещение, которого не будут касаться эти ограничения", — пояснила она в ходе обсуждения документа в облсовете.

"По мнению экспертов, плюсов от введения закона все-таки больше. Выпадающие доходы от непоступления налоговых платежей, например, не столь существенны, а снижение количества правонарушений и спокойствие жителей спальных районов — ожидаемый эффект, который оценят многие", — резюмировали в СНДКО.