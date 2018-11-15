В Москве по Кольцевой линии метро могут запустить беспилотные составы

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Власти Москвы рассматривают возможность запуска беспилотных составов на Кольцевую линию метрополитена в течение пяти лет, сообщил руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов в четверг.

"Недавно мы были в Париже, смотрели их наработки в области беспилотного транспорта метрополитена. И сейчас мы находимся на развилках в поиске технологических решений. Идея наша такая: у нас есть кольцевая линия метро, которая в день перевозит 650 тысяч пассажиров, наш план — в течение пяти лет именно на этом участке рассмотреть возможность внедрения беспилотных вагонов", — сказал Ликсутов на полях IT-комитета Международного Союза Общественного Транспорта.