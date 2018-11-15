Минтруд назвал сокращение рабочего дня для занятий спортом нецелесообразным

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сокращение продолжительности рабочего времени для тех, кто занимается физкультурой, не представляется целесообразным, так как повлечет за собой расходы и создаст дополнительную нагрузку на работодателей, заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов (ЛДПР) предложил министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину обязать работодателей выделять своим сотрудникам час рабочего времени для занятия физической культурой. Текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

"Министерство труда и социальной защиты РФ рассмотрело ваше письмо, содержащее предложение обязать работодателей выделять час рабочего времени для занятия физической культурой, а для работников, связанных с тяжелым физическим трудом, данный час выделять для дополнительного отдыха… Внесение изменений в статью 92 Трудового кодекса РФ об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени для работников, занимающихся физкультурой и другими средствами укрепления здоровья, не представляется целесообразным, так как повлечет за собой дополнительные расходы и создаст дополнительную нагрузку на работодателей", — ответила замминистра депутату, текст письма находится в распоряжении агентства.

В ответе также напоминается, что приказом Минздрава РФ от 1 марта 2012 года утвержден типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Так, в данном документе предусмотрена реализация мероприятий, направленных на развитие физкультуры и спорта в трудовых коллективах, в том числе: компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях, приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря, создание и развитие физкультурно-спортивных клубов и другие.

"В рамках проводимого Минтрудом России мониторинга реализации работодателем пункта 32 Типового перечня направляется запрос исполнительной власти по труду субъектов РФ о реализации работодателями… мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах. Среди мероприятий… наиболее активно работодателями реализуются мероприятия по внедрению комплекса ГТО, организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также осуществляется приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря", — сообщает Ельцова.

Кроме того, как отметили в министерстве, хозяйствующими субъектами проводятся спартакиады и соревнования по различным видам спорта, создаются условия для поддержания здоровья и спортивной формы работников.

"В результате реализации таких мероприятий, в отдельных субъектах РФ отмечается снижение процента потери рабочего времени, связанного с заболеваниями работников. В этой связи, работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно реализовывать мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта, в том числе в рамках реализация пункта 32 Типового перечня", — подчеркнула замминистра.